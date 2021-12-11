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لبنان
من "الصحة" والتفتيش المركزي.. توضيح حول كيفيّة معادلة شهادة اللقاح
Lebanon 24
11-12-2021
|
07:22
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أعلنت كل من وزارة الصحة العامة والتفتيش المركزي، في بيان مشترك، ترحيبهما بقرار المفوضية الاوروبية بشأن معادلة شهادة اللقاح اللبنانية بالشهادة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي الخاصة بالتلقيح لكوفيد19.
وجاء في البيان: "بناء عليه، سيكون لدى اللبنانيين الذين تلقوا اللقاح في فترة سابقة رمزان مشفران:
الرمز الاول علني ومفتوح يستعمل كإثبات لتلقي اللقاح من دون الحاجة لاي تطبيق،
والرمز الثاني مشفر ويستعمل من خلال تطبيقات خاصة تستعمل في القارة الأوروبية والدول الأخرى المعترف بشهادتها في أوروبا ايضا، مما يسهل السفر منها واليها والتنقل داخلها.
والجدير ذكره ان التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة العامة اللبنانية والتفتيش المركزي والاتحاد الاوروبي قائم والعمل جار على انجاز تطبيق سيمنع عمليات الغش والاحتيال المتعلقة بتزوير شهادة اللقاح. هذا التطبيق سيسهل التأكد من الرمز المشفر لشهادة تلقي اللقاح للاوروبيين القادمين الى لبنان عبر المطار، كما سيسهل عملية التأكد من الرمز المشفر لشهادة التلقيح الخاصة بالمواطنين والمقيمين في لبنان.
كما تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع التفتيش المركزي من خلال منصته الرقابية على توحيد جميع نتائج ال PCR الصادرة عن المختبرات اللبنانية على هذا التطبيق، الامر الذي سيسهل على الجهات المعنية التأكد من نتائج فحوص الPCR وهو قيد الانجاز وسينتهي مع نهاية هذا العام.
وللتذكير ان قرار المفوضية الاوروبية المتعلق بمعادلة شهادة التلقيح اللبنانية بشهادة الاتحاد الاوروبي يأتي مع مفعول رجعي يستفيد منه جميع الافراد الذين اكملوا عملية تلقيحهم باللقاحات المعترف بها في الدول الأوروبية.
لذا يطلب من جميع الافراد الذين تسجلوا لتلقي اللقاح عبر ادخال المعلومات (الاسم، الجنسية ) باللغة العربية فقط، ادخال نفس المعلومات باللغة الاجنبية كما هي واردة في جواز السفر بهدف تحديث الرمز الثاني ولتمكين الجهات الاوروبية المعنية من التعرف اليه وقراءته.
للحصول على شهادة اللقاح اللبنانية المطلوب الدخول عبر الرابط التالي https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine والضغط على "اعادة ارسال الرابط عن طريق الرسائل القصيرة" مع تحديد نوع الرسالة "الشهادة"، يتم تلقي رسالة نصية تتضمن الرابط الخاص بشهادة التلقيح".
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