في بروكسل.. مبادرة للسفارة اللبنانية دعماً للطلاب

تنظم السفارة اللبنانية في بروكسل مبادرة تهدف الى دعم الطلاب اللبنانيين من خلال المشاركة في سوق عيد الميلاد في بروكسل.

وافتتحت السفارة بالتعاون مع مطعم OLiban اللبناني وChateau Ksara، كشكاً خاصاً بالماكولات اللبنانية، وتم اعتماد نبيذ "كسارة" للبيع خلال المناسبة التي تمتد على 3 ايام.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن "جزءاً من أرباح المبادرة سيعود ريعه للطلاب اللبنانيين المشاركين، وهي مبادرة ثلاثية فريدة من نوعها تهدف الى دعم الاقتصاد اللبناني من خلال ترويج المطبخ والنبيذ اللبناني في جو من الاعياد، في حضور الاغتراب اللبناني بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح لتوزيعها على الطلاب".