جديد قضية الاستاذ المتحرش... المدير غير متورط؟! (مستندات)

بعد ظهور قضية الاستاذ سامر المولوي الى العلن، وبعد الاتهامات التي طالت مدير ثانوية "المربي جورج صراف الرسمية المختلطة"، الاستاذ محي الدين حداد بالتستير على " الأستاذ المتحرش"، أفادت المعلومات لـ "لبنان 24" انه حاول معالجة الموضوع مرارا وتكرارا عبر الطرق القانوية، وذلك من خلال عدة مراسلات قام برفعها الى الجهات التربوية المختصة، علما انه في التعليم الرسمي لا سلطة مباشرة للمدير في طرد او توقيف أي استاذ عن ممارسة مهامه الوظيفية."لبنان 24" حصل على مجموعة مستندات ومراسلات، يضعها في تصرف وزارة التربية والتعليم العالي، صاحبة الكلمة الفصل في طبيعة المستندات وقانونيتها.