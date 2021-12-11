مستشفى سيدة زغرتا يتسلّم مساعدات طبية

سلمت جمعية "جذور" مؤسسة سيمون بولس التي يرأسها النائب السابق المحامي جواد بولس، مستشفى سيدة زغرتا الجامعي، مجموعة واسعة من المساعدات الطبية المختصة.



وكانت رندا بولس زارت المستشفى لهذه الغاية على رأس وفد من أعضاء الجمعية، وسلمت المونسنيور اسطفان فرنجية المساعدات بحضور أسرة المستشفى.