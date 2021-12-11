مشاركة كثيفة في ماراتون فايزر في البلمند

شارك مركز التلقيح في جامعة البلمند في ماراتون فايزر الذي تنظمه وزارة الصحة لجميع الفئات العمرية المستهدفة، حيث انطلق منذ التاسعة صباحا بمشاركة كثيفة.وأكد رئيس المركز الدكتور يوسف باسيم أن "العملية تسير بشكل ممتاز والمشاركة كثيفة"، وشدد على "ضرورة تلقي اللقاح خاصة أننا أمام موسم الأعياد كي تكون الناس محصنة ضد الوباء"، داعيا إلى "تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح لأنها فعالة جدا ضد متمحور أوميركرون".كما يشارك المركز أيضا في الماراتون يوم غد.