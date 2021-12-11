جبارة: الوكالة الوطنية للدواء تحرّر القطاع الدوائي

عطفا على إقرار المجلس النيابي لقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، أوضح نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة في حديث الى الزميلة سلوى بعلبكي في صحيفة النهار أن "النقابة لطالما كانت تطالب المعنيين الذي يعملون في القطاع الدوائي بوضع هذه الوكالة موضع التنفيذ، أسوة بكلّ الدول في العالم، المتقدّمة منها والنامية على حدّ سواء، إذ ليس من مهام وزارات الصحة الاهتمام بشؤون الدواء، بل ثمّة هيئة مستقلة تتولى هذا الأمر. فهناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة الناظمة للقطاع".وأكد أنّ "الوكالة تحرّر القطاع الدوائي بدل أن يبقى رهن التغيرات والتبدلات في وزارة الصحة العامة، إن كان حيال الوزير أو فريق العمل التابع له، والتغييرات التي يمكن أن يضعها هؤلاء على القرارات والسياسات التي رسمها أسلافهم خصوصاً إن كانوا من توجهات سياسية مختلفة".