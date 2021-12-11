لبنان

أبيض تفقد الماراثون في بعلبك: لدينا مسؤولية كبيرة تجاه المناطق

Lebanon 24
11-12-2021 | 08:28
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تفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض، سير ماراتون فايزر الذي تنظمه الوزارة في مركزي التلقيح في بعلبك، برفقة النائب الدكتور علي المقداد ومدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، فزار قاعة اتحاد بلديات بعلبك حيث كان في استقباله مدير المركز الدكتور محمد عبيد، ثم انتقل إلى مستشفى بعلبك الحكومي.
 
أبيض
 
وأشار أبيض إلى أنه "حتى الساعة الواحدة الإقبال ممتاز، ووصلنا إلى اكثر من 13500 لقاح على كامل الأراضي اللبنانية، ونتوقع أن يكون الرقم في نهاية النهار قياسيا، وهذا يظهر حجم الوعي عند أهلنا وإدراكهم لدقة المعرفة وبخاصة أن المستشفيات تئن تحت الأزمات، واللقاحات مفتوحة لكل الفئات العمرية، فمن المهم جدا موضوع الوقاية وأفضل الوقاية هو تلقي اللقاح".
 
وتابع: "تأتي هذه الزيارة إلى المناطق التي ما زال عدد اللقاحات فيها منخفضا، ومنها منطقة بعلبك الهرمل، لتشجيع أهلنا على تلقي اللقاح، كما ونحيي المستشفيات الحكومية والعاملين فيها على الجهد الكبير الذي يبذلونه وبخاصة أنهم ما زالوا في الواجهة باستقبال مرضى كورونا، كما نثني على دور مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر والكادر الطبي والتمريضي على جهودهم في مواجهة الوباء، ونحن بدورنا كوزارة عندنا مسؤولية كبيرة باتجاه المناطق، وكل الدعم سيكون متوافرا للمستشفيات والعاملين فيها".
 
المقداد
 
بدوره رأى المقداد أن "زيارة وزير الصحة لتفقد مراكز التلقيح في منطقة بعلبك الهرمل هي محل تقدير كما التقدير لجهوده في مواجهة وباء كورونا، ودورنا تشجيع أهلنا للمشاركة في هذا الماراثون وتلقي اللقاح، فكلما زاد عدد الملقحين خفت المعاناة وحصنا مجتمعنا أكثر".
 
وأمل "أن لا تكون الزيارة الأخيرة لمعالي وزير الصحة الذي يعمل بصمت وهدوء، ونحن بانتظاره لنكمل تجهيزات مستشفى بعلبك الحكومي وباقي المستشفيات الحكومية".
 
شكر
 
وأكد شكر انه "منذ بداية انتشار الوباء، مستشفى بعلبك الحكومي يعمل على مواجهة الجائحة، ونحن في خدمة أهلنا، وندعوهم الى تلقي اللقاح، وقد وعدنا معاليه باستكمال اللوازم الطبية".
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