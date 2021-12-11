لبنان

مولوي: لبنان لن يكون منصة لتصدير الأذى إلى أشقائه

Lebanon 24
11-12-2021 | 08:48
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غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر "تويتر":

" بإصرار وعزم سنكون دائما بالمرصاد، وبجهد مضاعف سيتواصل الأمن الاستباقي لإحباط اي عملية تهريب من لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ‏نكرر تأكيدنا أن لبنان لن يكون منصة لتصدير الاذى الى أشقائه.
تحية لشعبة المعلومات ولكل أبطال قوى الأمن الداخلي".
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