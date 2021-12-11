مولوي: لبنان لن يكون منصة لتصدير الأذى إلى أشقائه

غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر "تويتر":" بإصرار وعزم سنكون دائما بالمرصاد، وبجهد مضاعف سيتواصل الأمن الاستباقي لإحباط اي عملية تهريب من لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ‏نكرر تأكيدنا أن لبنان لن يكون منصة لتصدير الاذى الى أشقائه.تحية لشعبة المعلومات ولكل أبطال قوى الأمن الداخلي".