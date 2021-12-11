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لبنان
جريح بانزلاق دراجة نارية على طريق جبيل
Lebanon 24
11-12-2021
|
08:58
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سقط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل عمشيت، نقل على أثرها إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل للمعالجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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أوتوستراد جبيل عمشيت
حادث
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