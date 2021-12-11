لبنان

بزي: لخطة معالجة حكومية توقف التدهور

Lebanon 24
11-12-2021 | 09:07
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، في جولة خلال ماراثون التلقيح جنوبًا، أن "الأزمة المعيشية أصبحت ضاغطة". وسأل: "هل تنفع الحسرة على بلد كان شعبه راقيًا في عمله وعلمه وجامعته وثقافته وسياحته وكرامته؟"
 
ورأى أن "الخشية من هذا الانحدار المخيف نحو الجوع والفقر، كما تشير مراكز الدراسات والأبحاث ومراصد الأزمات، لا تحجب الأمل عن وقف الانهيار عبر خطة معالجة حكومية كفيلة بوقف التدهور، واستعادة التوازن وتغيير جذري في السياسات الاقتصادية نحو اقتصاد منتج داعم للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية".
 
وأمل ب "إمكان توافر الحلول رغم قساوة الوقائع، وهذا ما يؤمن به رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قولًا وفعلًا، سواء عبر سن التشريعات الإصلاحية التي تعبر عن وجع الناس في حماية حقوقهم والتخفيف عن معاناتهم، أو عبر الأفكار والمقترحات والمبادرات والأصول التي يطلقها، كمساهمة في صناعة الاستقرار وتغليب سلطة الحق والقانون ومنطق الدستور والعدالة، ضد الذين انفصلوا عن الواقع ولم يتغير سلوكهم في التعطيل والتسييس والتيئيس".
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