عطية من غرفة طرابلس: المنظومة الاقتصادية لطرابلس ستساهم في نهضة كبيرة

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، الرئيس السابق لاتحاد بلديات الجومة ولبلدية رحبة المهندس سجيع عطية، وعرض معه المشاريع الاستثمارية الوطنية والاقليمية التي تقوم بها الغرفة.وجال عطية على مشاريع الغرفة الداخلية، واطلع على حجم التطور والخدمات التي تقدم لكل شرائح المجتمع اللبناني، ثم أدلى عطية بتصريح قال فيه: "في الحقيقة فوجئت بأن في هذا البلد رغم كل الاحباط العام، شخصيات عظيمة مثل الأستاذ توفيق دبوسي الذي لديه النفس الانمائي والتطويري والمتحمس لخلق المنظومة الاقتصادية التي ستساهم في نهضة كبيرة في الشمال، ونحن بحاجة لشخصيات كبيرة مثله".وأضاف: "بالنسبة الينا في سهل عكار الذي يحتضن تنوعا زراعيا وبيئيا، فإنه لدينا العديد من الجمعيات التي تحتاج الى تدريب أكبر، وأعتقد أن زيارتنا الى الغرفة والشرح المستفيض الذي إستمعنا إليه، فتح أمامنا المجال لكي يتم التوجيه للاستفادة من الامكانات الزراعية الكبيرة والخبرة الاقتصادية الموجودة، خصوصا أن مركز الاستدامة هو مثال يحتذى، ونحن في عكار نعتبر أنفسنا إمتدادا طبيعيا لهذه المدينة التي لها مكانة كبرى في قلبنا وتاريخنا وعاطفتنا".