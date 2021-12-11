درويش: كل الشكر لدول الخليج وللدول العربية الصديقة لدعمها وسعيها لحفظ لبنان

غرد النائب علي درويش عبر "تويتر": وحدة الصف العربي وتعزيز العلاقات العربية - العربية أساس قوة العرب واستقرارهم. دعوتنا دائما كانت وستبقى لرأب الصدع العربي وتعزيز أواصر الوحدة والتنسيق المشترك بين العرب، وكل الشكر لدول الخليج وللدول العربية الصديقة لدعمها وسعيها لحفظ لبنان والذي لن يكون الا خيراً لكل العرب.