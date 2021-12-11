صوت قوي في القبة... ما القصة؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي صوت قوي في منطقة القبة في طرابلس.





وادى انفجار "النبريش" الى اصابة صاحب السيارة بجروح طفيفة. وتتبين لاحقاً ان الصوت ناتج عن انفجار "نبريش" في محرك سيارة من نوع "غولف".وادى انفجار "النبريش" الى اصابة صاحب السيارة بجروح طفيفة.