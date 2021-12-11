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لبنان
تجمع العلماء المسلمين: لينتظر الإعلام نتائج تحقيقات انفجار البرج
Lebanon 24
11-12-2021
|
10:05
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رأى "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان اليوم، تعليقا على انفجار مخيم البرج الشمالي، أن "الحوادث الكارثية الناتجة من أخطاء بشرية، من الطبيعي أن تحصل، ومن الطبيعي أن يبادر الناس للسؤال عن الأسباب التي أدت لهذه الكوارث، لكن من غير الطبيعي والمشبوه أن تبادر وسائل إعلامية معروفة بتوجهاتها السياسية وخلفياتها المخابراتية، لإعلان أسباب الكارثة حتى قبل وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث".
وقال: "فجعنا أمس بالحادث المأسوي في مخيم البرج الشمالي، والذي تبين أنه ناتج من وجود أسطوانات غاز ووسائل تعقيم مرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، ولكن الفاجعة الأكبر كانت باستغلال هذه الحادثة المأسوية للتصويب على حركة حماس، التي تمتلك هذا المستودع لتعلن أنه مخزن ذخيرة انفجر. ونحن هنا إذ نتوجه لوسائل الإعلام الحريصة على الحقيقة أن تتبين أسباب الحادثة وتنتظر نتائج التحقيقات وعدم الانسياق وراء الأجواء التي روجت لها الوسائل المشبوهة".
وتمنى لأهالي الجرحى الشفاء العاجل، ودعا "الاخوة في حركة حماس إلى الاستمرار في كفاحها وجهادها لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني في المخيمات، الذي ترك لوحده ويتعرض يوميا لأقصى الضغوط لفرض الهجرة عليه، في حين أن المطلوب هو دعم صموده حتى يعود لوطنه منتصرا".
وشدد على "تأييد قرار وزير العمل مصطفى بيرم بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالقيام ببعض الأعمال التي تساعدهم في الصمود في مخيماتهم ولا تؤثر على العامل اللبناني".
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