إقبال كثيف على ماراتون فايزر





وشهدت باحة المستشفى ازدحامًا كبيرًا بشكل طوابير للحصول على اللقاح، ومن الأعمار كافة، ومنهم لتلقي اللقاح الثاني والأول لصغار السن والثالث لكبار السن.



وعلق رئيس مجلس الإدارة في مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي على هذا الإقبال، مشيرا الى ان "المرحلة الراهنة تحتاج الى الوعي وأخذ اللقاح، الذي من شأنه ان يحمي ويخفف من الإصابة بفيروس كورونا"، مثمنا "دور المواطنين الذين توافدوا لتلقي اللقاح، شعورا منهم بدقة المرحلة طبيا وعلى الصعد كافة"، مؤكدا ان "مستشفى حيرام سيبقى الى جانب أهله وناسه بقدر ما إستطاع من إمكانات". شهد مستشفى حيرام في صور إقبالًا كثيفًا للوافدين لتلقي لقاح كورونا، وخصوصًا خلال اليوم الماراتوني الذي أطلقته وزارة الصحة العامة.وشهدت باحة المستشفى ازدحامًا كبيرًا بشكل طوابير للحصول على اللقاح، ومن الأعمار كافة، ومنهم لتلقي اللقاح الثاني والأول لصغار السن والثالث لكبار السن.وعلق رئيس مجلس الإدارة في مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي على هذا الإقبال، مشيرا الى ان "المرحلة الراهنة تحتاج الى الوعي وأخذ اللقاح، الذي من شأنه ان يحمي ويخفف من الإصابة بفيروس كورونا"، مثمنا "دور المواطنين الذين توافدوا لتلقي اللقاح، شعورا منهم بدقة المرحلة طبيا وعلى الصعد كافة"، مؤكدا ان "مستشفى حيرام سيبقى الى جانب أهله وناسه بقدر ما إستطاع من إمكانات".





وفي هذا الاطار، لفت مسؤول قسم كورونا بالمستشفى ضياء أبو شقرا الى أن "الاقبال الكثيف الذي شهده الماراتون ينم عن حاجة ضرورية للوقاية والحماية، بعدما بلغت أعداد الإصابات ذروتها وباتت غرف العناية ممتلئة"، مركزا على "أهمية اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية". وفي الشوف، شهد مستشفى عين وزين إقبالًا كثيفًا من مختلف الفئات العمرية، بحيث اضطرت ادارة المستشفى الى تمديد الوقت 3 ساعات لاستيعاب المواطنين، الذين انتظروا دورهم لساعات بخاصة بعد ازدياد عدد الحالات بالمنطقة، وتخوفا من الاصابة.وفي هذا الاطار، لفت مسؤول قسم كورونا بالمستشفى ضياء أبو شقرا الى أن "الاقبال الكثيف الذي شهده الماراتون ينم عن حاجة ضرورية للوقاية والحماية، بعدما بلغت أعداد الإصابات ذروتها وباتت غرف العناية ممتلئة"، مركزا على "أهمية اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية".