خرج من منزله ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئا؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــةالبـــــلاغ التالــــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر: - جعفر عارف محمّد (من مواليد عام 2006، سوري).الذي غادر قُرابة الساعة 6:00 من صباح تاريخ 10-12-2021 منزل ذويه الكائن في مدينة الهرمل، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 200133-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.