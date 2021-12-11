وزير الثقافة بحث مع رئيس جامعة البلمند في أوضاع الجامعة

زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم، جامعة البلمند، واجتمع مع رئيسها الكتور الياس البراق، وجرى التداول في شؤون عامة والمصاعب التي تواجه عمل الجامعة، ومساعي رئيس الجامعة والهيئة الادارية لتذليل هذه المصاعب.