لبنان

وزير الثقافة بحث مع رئيس جامعة البلمند في أوضاع الجامعة

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:25
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زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم، جامعة البلمند، واجتمع مع رئيسها الكتور الياس البراق، وجرى التداول في شؤون عامة والمصاعب التي تواجه عمل الجامعة، ومساعي رئيس الجامعة والهيئة الادارية لتذليل هذه المصاعب.
 
 

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لبنان

جامعة البلمند

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