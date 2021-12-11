لبنان

عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:57
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أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليوم عن تسجيل 1790 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.
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