لبنان

كم بلغ عدد المُلقحين خلال "ماراثون فايزر" في الغبيري اليوم؟

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:57
A-
A+
Doc-P-895959-637748461075129261.jpg
Doc-P-895959-637748461075129261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت بلدية الغبيري ان العدد الذي تم تلقيحه في اليوم الاول لماراثون فايزر بلغ 557 في المركز الصحي التابع لبلدية الغبيري، وفق الترتيب التالي:

- جرعة اولى: 435
- جرعة ثانية: 16
- جرعة ثالثة: 106

ووفقاً للبلدية، فإن المركز سيتابع يوم غد عملية التلقيح للجميع من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.

ودعا رئيس بلدية الغبيري معن الخليل جميع المواطنين في المنطقة الى الحضور الى المركز الصحي في بلدية الغبيري لاخذ لقاح فايزر "لانه السبيل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا، وبالتالي الحماية من المرض من جهة وتخفيض الحالات التي تحتاج الاستشفاء نظراً للاكتظاظ الكبير في المستشفيات".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-12-11
11:44 | 2021-12-11
12:40 | 2021-12-11
14:55 | 2021-12-11
14:53 | 2021-12-11
14:51 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website