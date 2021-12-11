كم بلغ عدد المُلقحين خلال "ماراثون فايزر" في الغبيري اليوم؟

أعلنت بلدية الغبيري ان العدد الذي تم تلقيحه في اليوم الاول لماراثون فايزر بلغ 557 في المركز الصحي التابع لبلدية الغبيري، وفق الترتيب التالي:

- جرعة اولى: 435

- جرعة ثانية: 16

- جرعة ثالثة: 106

ووفقاً للبلدية، فإن المركز سيتابع يوم غد عملية التلقيح للجميع من الساعة 8 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.

ودعا رئيس بلدية الغبيري معن الخليل جميع المواطنين في المنطقة الى الحضور الى المركز الصحي في بلدية الغبيري لاخذ لقاح فايزر "لانه السبيل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا، وبالتالي الحماية من المرض من جهة وتخفيض الحالات التي تحتاج الاستشفاء نظراً للاكتظاظ الكبير في المستشفيات".