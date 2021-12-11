تقرير مستشفى الحريري عن "كورونا".. هذا ما جاء فيه

أصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 2022

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 255

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 46

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1434

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24

- حالات وفاة: 2

