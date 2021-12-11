سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة

ما زالت بطاقات تشريج الهواتف الخليوية قليلة في السوق، وذلك نظراً إلى عدم قيام الوكلاء بتوزيع كميات كافية منها، وفق ما يقول عاملون في القطاع.

ومع هذا، فقد تبيّن مؤخراً أن المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية، يعمدون إلى الحصول على بطاقات التشريج مباشرة من شركات الاتصالات من خلال شرائها عبر الانترنت.

وحالياً، فإنّ بطاقات التشريج تباع في بعض المحلات بـ57 ألف ليرة، في حين أن شركتي الاتصالات تبيع بطاقاتها على أساس سعرها الحالي الذي يناهز 37500 ليرة لبنانية. وبذلك، فإنّ المواطنين يوفرون قرابة 20 ألف ليرة بالبطاقة على الأقل.