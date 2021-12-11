لبنان

سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-12-2021 | 12:40
A-
A+
Doc-P-895965-637748485516575598.jpg
Doc-P-895965-637748485516575598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت بطاقات تشريج الهواتف الخليوية قليلة في السوق، وذلك نظراً إلى عدم قيام الوكلاء بتوزيع كميات كافية منها، وفق ما يقول عاملون في القطاع.
 
ومع هذا، فقد تبيّن مؤخراً أن المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية، يعمدون إلى الحصول على بطاقات التشريج مباشرة من شركات الاتصالات من خلال شرائها عبر الانترنت. 
 
وحالياً، فإنّ بطاقات التشريج تباع في بعض المحلات بـ57 ألف ليرة، في حين أن شركتي الاتصالات تبيع بطاقاتها على أساس سعرها الحالي الذي يناهز 37500 ليرة لبنانية. وبذلك، فإنّ المواطنين يوفرون قرابة 20 ألف ليرة بالبطاقة على الأقل.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:44 | 2021-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2021-12-11
11:44 | 2021-12-11
14:55 | 2021-12-11
14:53 | 2021-12-11
14:51 | 2021-12-11
14:28 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website