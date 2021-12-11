سرقة دراجة نارية في بخعون- الضنية

أقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع "مرسيدس" على سرقة دراجة نارية بداخلها أغراض شخصية، تعود للمواطن "عبد الرحمن. م" من أمام منزله الكائن في بلدة بخعون - الضنية، وفروا الى جهة مجهولة.



يذكر ان من قاموا بعملية السرقة، استغلوا وجود صاحب الدراجة في المسجد لتأدية الصلاة.