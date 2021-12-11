لبنان

إقبال كثيف على حملة التلقيح في المستشفى الحكومي في طرابلس

Lebanon 24
11-12-2021 | 12:58
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جرت اليوم في المستشفى الحكومي في طرابلس، حملة لتلقيح الأطفال وطلاب المدارس من عمر 12 الى 15 سنة والمسجلين ضمن هذه الفئة العمرية على المنصة الرسمية، وذلك تماشيا مع قرار وزارة الصحة لحماية المجتمع من تفشي وباء كورونا.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد سجل إقبال كثيف لتلقي اللقاح، وتجاوز العدد الألف.
 
وقال رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور فواز حلاب: "اجتمعنا اليوم من أجل ماراتون فايزر الذي أطلقته وزارة الصحة، في حضور معالي وزير الصحة في مستشفى طرابلس الحكومي، وهناك كثافة كبيرة من جهة عدد المشاركين، ويعتبر هذا الهجوم لتلقي لقاح كورونا بمثابة مناعة جماعية للتغلب على هذا المرض، الذي من المحتمل أن ترتفع نسبة المصابين به في فصل الشتاء".
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