اقبال كثيف على ماراتون "فايزر" في مستشفى تبنين

شهد مستشفى تبنين الحكومي، اقبالا كثيفا من المواطنين للتطعيم بلقاح فايزر، في اطار ماراثون فايزر الذي اطلقته وزارة الصحة لتطعيم كافة الفئات العمرية، من اجل رفع منسوب الحصانة المجتمعية، وخصوصا قبل الاعياد، وفي ظل ارتفاع أعداد الاصابات.وقال مدير مستشفى تبنين الدكتور محمد حمادي: "برعاية وزارة الصحة العامة، انطلق اليوم ماراثون فايزر من مستشفى تبنين الحكومي، والذي يستهدف جميع الفئات العمرية فوق عمر 12 سنة، بالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة ومساعدة متطوعين من الجمعيات الاهلية، والاقبال كان كثيفا، ومستمرون اليوم وغدا الاحد في مكتبة مغيزل، ومن المؤكد ان هذا المركز يخدم بلدات عديدة من أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون".