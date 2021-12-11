نصّار ترأس اجتماعاً للجنة التوجيه لإنماء السياحة في طرابلس

عقدت لجنة التوجيه لانماء السياحة في طرابلس وضواحيها اجتماعا برئاسة وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتب الوزير، حضره عن الوزارة رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق جومانا كبريت، ورئيس مصلحة الديوان السيد ربيع شداد، ومساعدة الوزير السيدة السي خوري.كما حضر الإجتماع كل من السادة: مقبل ملك مستشار الرئيس نجيب ميقاتي والمكلف من مجلس إدارة معرض رشيد كرامي بمتابعة موضوع تلزيم الفندق، جان سيد رئيس لجنة السياحة في غرفة التجارة والصناعة و الزراعة في طرابلس و الشمال، خالد تدمري رئيس لجنة الاثار و السياحة في بلدية طرابلس، مصطفى الصمد عن نقابتي وكالات السياحة و السفر و المطاعم، منذر كبارة رئيس جمعية طرابلس السياحية، منذر حمزة مؤلف دليل طرابلس السياحي، بسام نحاس عن الادلاء السياحين.وتم خلال الإجتماع بحث عدد من المواضيع الايلة الى تنشيط السياحة في طرابلس الغنية بمواقعها الأثرية . ومنها : تكليف السيدة منال أيوبي المسؤولة عن مكتب السياحة في طرابلس بمهمة إدارة المواقع السياحية ( D.M.O) بناء لاتفاق سبق وعقده الوزير نصار مع وكالة المساعدات الأمريكية USAID بشأن فتح مكاتب في عدد من المدن اللبنانية لإدارة المواقع السياحية، إعادة إفتتاح مكتب السياحة في طرابلس في مطلع عام 2022 والجاري تأهيله من قبل المتبرع مصطفى الصمد ليكون هذا المكتب مركزاً لتلقي المراجعات و الطلبيات لأصحاب العلاقة دون تكبيد مصاعب الانتقال الى بيروتإقامة احتفال لمناسبة عيد الفصح المجيد بتاريخ 28/12/2021 في خان العسكر الأثري يقدمه كورال الفيحاء تأكيدا لمبدأ التعايش الوطني في مدينة طرابلس لا سيما وسط المنطقة القديمة منها و الشعبية. على ان تقام احتفالات مماثلة لمناسبة الاعياد الاخرى لدى مختلف الطوائف.- إقامة معرض ترويجي سياحي عن مدينة طرابلس ومعالمها الاثرية في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة تشجيعا للسياحة الداخلية بين سكان المناطق اللبنانية وتعريفا بالصور والافلام للمواقع ومختلف العصور التي شهدتها مدينة طرابلس ، وذلك خلال النصف الأول من شهر شباط القادم (٢٠٢٢).- أعلن الوزير نصار عن انشاء مواقع الكترونية من قبل وزارة السياحة على تطبيقي " الويب سايت والآنستغرام" حيث سيكون لطرابلس ومواقعها الاثرية حصة فيها ، تشجيعا للتسويق الخارجي والداخلي لزيارة المواقع الاثرية على مستوى كل لبنان.- كما أعلن الوزير نصار انه سيتابع اتصالاته مع المسؤولين في ادارة المناقصات بشأن اعادة تلزيم فندق معرض رشيد كرامي من قبل القطاع الخاص.- وتم الاتفاق على تكرار زيارات وزير السياحة لمدينة طرابلس ومتابعة افكار تنشيط السياحة واطلاع رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي على خطة العمل كونه الحريص على إبراز دور طرابلس على الصعيد السياحي.