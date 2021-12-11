لبنان

مداهمة في بعلبك.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
11-12-2021 | 14:28
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داهمت القوة الضاربة في مخابرات الجيش منزل المدعو خ. ن في محلة الكيال في مدينة بعلبك واوقفته وضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والعتاد العسكري .
وبحسب ما علم لبنان 24 ان الاسلحة هي للتجارة.
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بعلبك

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