مداهمة في بعلبك.. هذا ما تم ضبطه

داهمت القوة الضاربة في مخابرات الجيش منزل المدعو خ. ن في محلة الكيال في مدينة بعلبك واوقفته وضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والعتاد العسكري .

وبحسب ما علم لبنان 24 ان الاسلحة هي للتجارة.