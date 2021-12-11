لبنان

1285 شخصاً شاركوا في "ماراثون فايزر" في يومه الأول في عكار

Lebanon 24
11-12-2021 | 14:51
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انتهت قرابة الساعة السابعة مساء في محافظة عكار فعاليات اليوم الاول من ماراتون التطعيم بلقاح "فايزر" الذي اطلقته وزارة الصحة ليومين متتاليين، لمواجهة تفشي وباء كورونا.
 
وعلى الرغم من بعض حالات التعثر المرتبطة بتعطل نظام خدمة الانترنت مرارا بسبب ضعف الارسال، فقد بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا 927 شخصا من مختلف الفئات العمرية موزعين على الشكل التالي:
الجرعة الاولى: 843 شخصا.
الجرعة الثانية: 66 شخصا.
الجرعة الثالثة: 18 شخصا.
 
اما في مستشفى الحبتور في بلدة حرار فقد بلغ عدد الملقحين اليوم: 358 شخصا موزعين على الشكل التالي:
الجرعة الاولى: 307 اشخاص.
الجرعة الثانية: 30 شخصا.
الجرعة الثالثة: 21 شخصا.
 
وبذلك يكون مجموع من نالوا اللقاح في جرعاته الأولى والثانية والثالثة في اليوم الأول 1285 شخصا.
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