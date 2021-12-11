الفرزلي عرض مع وفود بقاعية قضايا خدماتية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في دارته في جب حنين، وفدا من عائلات وفاعليات البلدة، تقدمه الشيخ عمر حيمور، الذي عبر باسم الوفد عن شكره للفرزلي لجهة الجهد الذي بذله، والذي أفضى الى لقاء نواب المنطقة ووزير الموارد المائية والكهربائية والمدير العام للكهرباء والمدير العام لليطاني لمعالجة معضلة تغذية جب جنين والجوار بالتيار الكهربائي من معمل عبد العال.وقال حيمور: "نحن أصحاب حق، ولا نريد أن نأخذ حق الآخرين بل ما يفيض عن الآخرين في هذا المجال، لتسيير أمور الناس في السراي الحكومي ومؤسسات الدولة ومياه الشفة وغيرها من المصالح التي تعتمد على الكهرباء، على أمل أن تستكمل الدولة خطواتها باستجرار الكهرباء وتوفير الحد الادنى من حقوق الناس في هذا المضمار".من جهته قال الفرزلي: "جب جنين عاصمة المنطقة، وسميت العاصمة عاصمة لانها تعصم ما حولها، وهي الام الحقيقية للمنطقة، ولطالما كانت تعطي ولا تأخذ".هذا وقد استمع الوفد لاتصال هاتفي بين الفرزلي والمدير العام لمصلحة الليطاني المهندس سامي علوية، الذي شرح للوفد ظروف التقنين في المنطقة والحلول التي تم التفاهم عليها مع الفرزلي والنواب والمعنيين.وكان الفرزلي استقبل وفودا شعبية من بلدات عين حرشا وكفرمشكي وخربة قنافار ولوسي وغزة وحوش الحريمة والمنصورة وصغبين وعيتنيت، تابع معهم قضايا حياتية وخدماتية ومطلبية تهم ابناء هذه القرى.