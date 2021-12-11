زحمة خانقة عند مداخل جبيل.. ما السبب؟

تشهدُ مداخل مدينة جبيل زحمة بسبب توافد المواطنين الى الشارع الروماني لزيارة مغارة الميلاد وشجرة العيد، والمشاركة في معرض النبيذ الساخن في يومه الثاني في وسط المدينة.



وتعمل عناصر شرطة بلدية جبيل على تنظيم الدخول والخروج من والى المدينة وارشاد الزوار الى المواقف التي يمكنهم ركن سيارتهم فيها تخفيفا للزحمة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".