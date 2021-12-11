لبنان

دعوة من وزارة الصحة للمواطنين.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
11-12-2021 | 15:46
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أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، ان عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم في ماراتون فايزر لجميع الفئات العمرية بلغ 34163 شخصاً.
 
وذكرت الوزارة بأن الماراتون سيستمر في يومه الثاني غداً الأحد، داعية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الكثيفة. 
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لبنان

فايزر

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