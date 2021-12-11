دعوة من وزارة الصحة للمواطنين.. ماذا جاء فيها؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، مساء اليوم، ان عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم في ماراتون فايزر لجميع الفئات العمرية بلغ 34163 شخصاً.



وذكرت الوزارة بأن الماراتون سيستمر في يومه الثاني غداً الأحد، داعية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الكثيفة.