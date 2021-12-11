لبنان

إضاءة شجرة الميلاد وإقامة أنشطة ترفيهية في مغدوشة

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:07
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نظمت بلدية مغدوشة، ولمناسبة الاعياد المجيدة، عددا من الإحتفالات الميلادية، جمعت الأهالي في إطار أنشطة ترفيهية تخللتها إضاءة شجرة الميلاد التي زينت بشكل مميز، وتم اطلاق مفرقعات نارية، أضفت أجواء من السعادة والبهجة.
 
والقى رئيس البلدية المهندس رئيف يونان كلمة قال فيها: "ليلة الميلاد يمحى البغض، فكم نحن بحاجة الى السلام والى المحبة لمحو كل أنواع البغض من قلوبنا لنعيش معنى العيد وروحيته، ساعين جاهدين الى زرع الامل والصمود في وجه العواصف والضيقات".
 
وأضاف: "عندما نجتمع معا، تزهر الأرض ونتحدى الصعاب ويكون رجاء بغد افضل".
ودعا يونان الى "التكاتف والتضامن"، مشددا على "الوقوف الى جانب اهالي البلدة ومتطلباتهم في مواجهة كل الظروف الطارئة".
 
 
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