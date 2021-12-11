"متعاقدو الأساسي" يعلنون بدء الإضراب اعتباراً من الإثنين

أصدرت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بياناً جاء فيه:

"نتيجة للتطور المفاجئ بقرار عدم التوقيع على مرسوم رفع أجر ساعة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وربط توقيع هذا المرسوم بعقد جلسة لمجلس الوزراء، الأمر المتعذر في المدى القريب، ولا يبدو أن هناك بارقة أمل في المدى المنظور، وحيث أن أوضاع المتعاقدين المالية باتت تحت الصفر، وأصبح جلهم لا يملك قوت يومه في ظل الارتفاع الجنوني للدولار وثمن المحروقات، والأذلال الحاصل للمتعاقدين على أبواب المستشفيات، وبالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقبض الشهري من قبل وزارة التربية والتسويف الحاصل في هذا الموضوع منذ أكثر من عام، والتأخير الحاصل في صرف الـحوافز المالية (90$) شهريا كما تم الاتفاق مع معالي وزير التربية سابقاً، وفي ظل تمنع النواب ولجنة التربية النيابية من العمل على قانون ينصف المتعاقدين ببدل النقل اليومي، والضمان الاجتماعي والصحي لهم،وبناء على ما تقدم تعلن لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي الإضراب بدء من صباح يوم الاثنين 13 كانون الأول 2021، حتى جلاء المشهد، دفاعاً عن حقوق المتعاقدين وصوناً لكرامتهم ووحدة كلمتهم".