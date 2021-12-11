بوحبيب للبعثات الدبلوماسية: لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج

أصدر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تعميماً يطلب فيه من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ابلاغ الطلاب اللبنانيين بإمكانية تقديم طلب مساعدة لتمويل جزء من أقساطهم الجامعية أو مصاريف إقامتهم وذلك قبل منتصف ليل الأربعاء الواقع في 15 كانون الأول 2021.