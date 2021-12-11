لبنان

بوحبيب للبعثات الدبلوماسية: لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:53
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أصدر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تعميماً يطلب فيه من البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ابلاغ الطلاب اللبنانيين بإمكانية تقديم طلب مساعدة لتمويل جزء من أقساطهم الجامعية أو مصاريف إقامتهم وذلك قبل منتصف ليل الأربعاء الواقع في 15 كانون الأول 2021.
 
 
 
 
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