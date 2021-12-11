دوكان في بيروت غدا لاستكمال المساعي الفرنسية للحل



تندرج زيارة موفد الرئاسة الفرنسية الى بيروت بيار دوكان الى بيروت في الساعات المقبلة، والمحادثات التي سيبدأها غدا مع المسؤولين اللبنانيين في اطار استكمال المساعي الفرنسية لدفع الحل السياسي في لبنان.



وفي هذا السياق قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام عبر "الانباء" الالكترونية الى أن زيارة دوكان الى لبنان تأتي استكمالا للمبادرة الفرنسية من أجل مساعدة لبنان لتخطي أزماته، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس ايمانويل ماكرون في هذا الصدد.



وعن الاسباب التي ما زالت تحول دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، عزا السبب الى تصلّب الثنائي الشيعي عن غير حق في منع الحكومة من الاجتماع وبالمقابل فان رئيس الحكومة لا يريد ان يدعو لعقد جلسة للحكومة دون حصول توافق مع الثنائي حول هذا الموضوع، مضيفا "من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعاتها وإلا كيف يمكن ان نتوقع المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ونحن لا نستطيع ان نساعد أنفسنا أقله بعقد جلسة لمجلس الوزراء"، مشددًا على ان تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية والناس والمجتمع الدولي يصرّون على تفعيل عمل الحكومة لكن يبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يرغب بالعودة للاجتماع في هذا الظرف في ظل الخلاف القائم لان موقفه مرتبط بمسار السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية ربما لاعتقاده بعدم مشاركة الثنائي وسليمان فرنجية بالاجتماع.