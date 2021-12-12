حماية ذاتية في طرابلس... ماذا يحدث؟

تمكن احد اهالي منطقة القبة مساء أمس، من احباط محاولة سرقة بعد ان اشتبه بسارق يتواجد بين عدد من السيارات في الشارع، ومن مندوب "لبنان 24".وعلى اثرها قام بملاحقته ثم اطلق النار في الهواء ما دفع السارق للهروب الى جهة مجهولة.وتشهد مناطق في طرابلس يومياً سرقات عدة، في حين تشهد شوارع شعبية في المدينة، قيام مجموعة من المواطنين بحماية ممتلكاتهم بأنفسهم عبر تواجد هذه المجموعة في فترات الليل في الشارع للحماية.