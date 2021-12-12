لبنان

غادروا من طرابلس ومحيطها منذ 3 أيام على متن قارب... وهذه وجهتهم

Lebanon 24
12-12-2021 | 00:47
A-
A+
Doc-P-896043-637748923642696036.jpg
Doc-P-896043-637748923642696036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان24" عن مغادرة قارب يحمل عددا كبيرا من الشبان من طرابلس ومحيطها عبر البحر، منذ 3 أيام، متوجهاً بشكل غير شرعي الى احدى الدول الاوروبية.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ثانويات في طرابلس والشمال تُرسل رسائل نصيّة عبر "واتساب"... ما القصة؟
lebanon 24
12/12/2021 09:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حماية ذاتية في طرابلس... ماذا يحدث؟
lebanon 24
12/12/2021 09:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار ترأس اجتماعاً للجنة التوجيه لإنماء السياحة في طرابلس
lebanon 24
12/12/2021 09:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال كثيف على حملة التلقيح في المستشفى الحكومي في طرابلس
lebanon 24
12/12/2021 09:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

قارب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:45 | 2021-12-12
02:37 | 2021-12-12
02:30 | 2021-12-12
02:15 | 2021-12-12
02:00 | 2021-12-12
01:45 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website