غادروا من طرابلس ومحيطها منذ 3 أيام على متن قارب... وهذه وجهتهم

أفاد مندوب "لبنان24" عن مغادرة قارب يحمل عددا كبيرا من الشبان من طرابلس ومحيطها عبر البحر، منذ 3 أيام، متوجهاً بشكل غير شرعي الى احدى الدول الاوروبية.