ثانويات في طرابلس والشمال تُرسل رسائل نصيّة عبر "واتساب"... ما القصة؟

أرسلت عدة ثانويات رسمية في طرابلس والشمال مساء امس وصباح اليوم رسائل نصيّة او عبر "الواتساب"، تُعلن فيها الالتزام بالاضراب المقرر من قبل رابطة اساتذة التعليم الثانوي وذلك ابتداءً من يوم الاثنين ١٣/١٢/٢٠٢١ وحتى الخميس ١٦/١٢/٢٠٢١ او حتى الغاء الاضراب.