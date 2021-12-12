لبنان

حزب الله بدأ حملته الانتخابية وأمامه هدفان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 01:14
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بدأ "حزب الله" تحضيراته الانتخابية من خلال جولات يقوم بها قياديوه على مختلف المناطق التي  يتمتع بها الحزب بنفوذ مباشر، من اجل لقاء المواطنين ولكي يكون الحزب على تماس مباشر معهم.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الحزب يحاول تغيير مقاربته للتعاطي مع الاستحقاق النيابي في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الحاصلة في لبنان، ولذلك فإن خطابه وسلوكه سيكونان مختلفين هذا العام".
وتشير المصادر الى ان "الحزب بدأ ايضا بتوسيع خدماته المعيشية بشكل كبير وسيستمر  في هذا النهج حتى موعد  الانتخابات النيابية سعيا لشد العصب الشعبي ورفع نسبة التصويت".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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