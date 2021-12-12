خلافات داخل تيار سياسي بسبب رئيسه!

يبدو ان الانتخابات النيابية المقبلة ستسبب الكثير من الاشكالات الداخلية للاحزاب خصوصا في ظل المعارك المحتدمة وفي ظل رغبة كل القوى التقليدية في اثبات انها لا تزال الاقوى...

وفي هذا الاطار بدأت الخلافات الداخلية تتفاقم داخل تيار سياسي اساسي في لبنان بسبب طريقة تعامل رئيس التيار مع الانتخابات النيابية في الدائرة التي يرغب بالترشح فيها، الامر الذي دفع عددا من القياديين الى الاعتراض على اسلوب العمل الذي سيؤدي الى نتيجة غير مرضية.