مرشح شيعي"قيد التجهيز" فهل يتحمّلها؟

تقوم الماكينة الإنتخابية للقوات اللبنانية بتحضير الاجواء لاختيار مرشح شيعي ملتزم في دائرة بعلبك- الهرمل، تحسباً للأخبار الرائجة عن امكان تبني حزب الله مرشحا مارونيا جديا على لائحته وإعطائه أصواتاً تفضيلية تصل الى عشرين ألف صوت، ما يعني انتخابيا أن حاصل لائحة القوات المؤكد سيذهب لشيعي.

وعلق مصدرٌ قيادي في القوات على هذا السيناريو قائلاً :"بيحملها حزب الله نائب شيعي قوّاتي؟".