إشكال وإطلاق نار في هذه البلدة

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال مساء امس في منطقة بخعون - الضنية بين عدد من الشبان تخلله اطلاق رصاص، من دون تسجيل إصابات.



وعمل الاهالي على تطويق الاشكال في حين فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالموضوع.