لبنان

إشكال وإطلاق نار في هذه البلدة

Lebanon 24
12-12-2021 | 01:12
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال مساء امس في منطقة بخعون - الضنية بين عدد من الشبان تخلله اطلاق رصاص، من دون تسجيل إصابات.

وعمل الاهالي على تطويق الاشكال في حين فتحت القوى الامنية تحقيقاً بالموضوع.
المصدر: لبنان 24
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بخعون

الضنية

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