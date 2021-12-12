لبنان

اتفاق بين "الوطني الحر" وعائلة الأشقر لدعم مرشح.. والأخيرة تنفي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 02:15
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بعد الإجتماع الذي عُقد بين موفد من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وعقيلة الراحل مسعود الأشقر وعدد من الشخصيات، تقرر ترشيح  السيد طوني نعمة للمقعد الأرثوذكسي على لائحة "التيار الوطني الحر" في الأشرفية.
 
وتفيد مصادر مطلعة ان "هذا الخيار أزعج الكثير من الكوادر كون المرشح ينتمي الى "حزب الوعد" وليس ملتزما بالتيار الوطني الحر".
 
وفي وقت لاحق، نفت مصادر مقربة من عائلة الأشقر أن تكون قد أعلنت دعمها أي مرشح.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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