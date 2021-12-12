اتفاق بين "الوطني الحر" وعائلة الأشقر لدعم مرشح.. والأخيرة تنفي

بعد الإجتماع الذي عُقد بين موفد من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وعقيلة الراحل مسعود الأشقر وعدد من الشخصيات، تقرر ترشيح السيد طوني نعمة للمقعد الأرثوذكسي على لائحة "التيار الوطني الحر" في الأشرفية.

وتفيد مصادر مطلعة ان "هذا الخيار أزعج الكثير من الكوادر كون المرشح ينتمي الى "حزب الوعد" وليس ملتزما بالتيار الوطني الحر".