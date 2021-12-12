لبنان

إحصاء ما لا يُحصى! 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 02:45
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أجرت وكالة متخصّصة في عمليات الإحصاء والإستفتاء دراسة ميدانية على عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية حول مدى معرفة اللبنانيين بمضمون القرارات الدُوليّةَ 1559 (نزع السلاح) و1701 (تحييد الجنوب) و1680 (ترسيم الحدودِ مع سوريا)، التي وردت في البيان الفرنسي- السعودي المشترك على أثر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممكلة العربية السعودية، فتبيّن أن معظم الذين خضعوا لهذه التجربة يجهلون ما تنصّ عليه تلك القرارات. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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