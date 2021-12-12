آخر امبراطورية تغيب عنها الشمس 

قال أحد النواب المسيحيين، الذي زار كندا مؤخرًا، وخلال لقاء جمعه مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية، "تخيّلوا أن ثمة لبنانيين كثرًا يعيشون في أوستراليا يقصدون في مثل هذه الأيام الشواطىء للتخفيف من حدّة الحر، في الوقت الذي تعيشون أنتم اليوم في كندا في حرارة قد تدّنت إلى ما دون الصفر، وهذا الأمر يدفعني إلى الجزم بأن لبنان هو آخر الأمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس".