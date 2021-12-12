لبنان

آخر امبراطورية تغيب عنها الشمس 

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-12-2021 | 03:15
A-
A+
Doc-P-896053-637748949206582252.jpg
Doc-P-896053-637748949206582252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال أحد النواب المسيحيين، الذي زار كندا مؤخرًا، وخلال لقاء جمعه مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية، "تخيّلوا أن ثمة لبنانيين كثرًا يعيشون في أوستراليا يقصدون في مثل هذه الأيام الشواطىء للتخفيف من حدّة الحر، في الوقت الذي تعيشون أنتم اليوم في كندا في حرارة قد تدّنت إلى ما دون الصفر، وهذا الأمر يدفعني إلى الجزم بأن لبنان هو آخر الأمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2021-12-12
05:00 | 2021-12-12
08:38 | 2021-12-12
08:32 | 2021-12-12
08:30 | 2021-12-12
08:24 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website