تساءل أحد النواب المنتمين إلى كتلة تؤيد تصويت المغتربين لـ 128: كيف سيتمكّن النائب الذي سينتخب على أساس الدائرة السادسة عشرة، في حال قَبِل المجلس الدستوري بالطعن المقدّم من "التيار الوطني الحر" أن يشارك في الجلسات التشريعية لمجلس النواب من خلال اللجان النيابية المختصة عن بعد الآف الكيلومترات، وكيف يمكن أن ينقل صوت اللبنانيين المنتشرين في قارات شاسعة ؟ وأضاف ممازحًا: هل سننتخب ستة نواب "سوبرمان"؟