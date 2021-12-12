بيع "غالونات المحروقات" مستمر

بالرغم من إرتفاع سعر صفيحة المحروقات والغياب شبه التام للمواطنين عن ابواب المحطات، إلا أن عمليات بيع غالونات المحروقات في السوق السوداء مستمرة بشكل طبيعي على طول الطرق في عكّار.