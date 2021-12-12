لبنان

بيع "غالونات المحروقات" مستمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-12-2021 | 04:15
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بالرغم من إرتفاع سعر صفيحة المحروقات  والغياب شبه التام للمواطنين عن ابواب المحطات، إلا أن عمليات بيع غالونات المحروقات في السوق السوداء مستمرة   بشكل طبيعي على طول الطرق في عكّار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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محروقات

غالوناتـ السوق السوداء

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