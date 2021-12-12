لبنان

أُصيب بحروق بليغة خلال انفجاز خزان مازوت في تل حياة... الشاب علاء الدين في ذمة الله

Lebanon 24
12-12-2021 | 03:41
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توفي الشاب علاء الدين صباح، متأثراً بإصابته بحروق بليغة خلال الانفجاز الذي وقع في خزان مازوت في بلدة تل حياة.
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تل حياة

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