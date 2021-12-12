في هذه المنطقة... خط ساخن جديد للطوارئ بتصرف المواطنين



نظراً لتوقف الخط الساخن من حين لآخر في سنترال سير الضنية، دعت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في مركز الضنية المواطنين في حال حدوث أي طارئ، الاتصال على الأرقام الآتية:



واتساب: 06490111 خليوي: 81490111واتساب: 06490111