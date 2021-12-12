لبنان

في هذه المنطقة... خط ساخن جديد للطوارئ بتصرف المواطنين

Lebanon 24
12-12-2021 | 03:38
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نظراً لتوقف الخط الساخن من حين لآخر في سنترال سير الضنية، دعت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في مركز الضنية المواطنين في حال حدوث أي طارئ، الاتصال على الأرقام الآتية:
خليوي: 81490111
واتساب: 06490111
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سير الضنية

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