لبنان

انتخابات لمجلس المندوبين في إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-12-2021 | 03:52
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جرت انتخابات لمجلس المندوبين في إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي بإشراف رئيس الاتحاد شادي السيد والامين العام محمد زهير دملج بحضور النقابات التالية:

١- السواقين ٢ -المحلات التجارية ٣- بلدية طرابلس٤- بلدية الميناء ٥- المطاعم والفنادق- ٦- المصب -٧- المصفاة -٨- الخياطة -٩- الأفران -١٠- الجلديات -١١- كهرباء وراديو -١٢- التريكو -١٣- الديكور -١٤- الخدمات الإجتماعية 

وبعد التأكد من حضور أكثرية النقابات بطريقة قانونية أصولاً جرت انتخابات هيئة مكتب مجلس المندوبين وفاز بالتزكية كل من :

١- رياض ملاحية لمركز الرئيس
٢- يوسف بابتي  لمركز نائب رئيس
٣- عمر دلال.     لمركز أمانة السر
٤- عبد الستار ناصر لمركز نائب أمين السر

وقرر المجلس التنفيذي للإتحاد تثبيت إنتخابات هيئة مكتب مجلس المندوبين مهنياً ومباركاً ومتمنياً على الهيئة الجديدة القيام بالدور المطلوب للمصلحة النقابية بالتعاون والتنسيق مع المجلس التنفيذي للإتحاد .
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