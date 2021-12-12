انتخابات لمجلس المندوبين في إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي... اليكم التفاصيل

جرت انتخابات لمجلس المندوبين في إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي بإشراف رئيس الاتحاد شادي السيد والامين العام محمد زهير دملج بحضور النقابات التالية:١- السواقين ٢ -المحلات التجارية ٣- بلدية طرابلس٤- بلدية الميناء ٥- المطاعم والفنادق- ٦- المصب -٧- المصفاة -٨- الخياطة -٩- الأفران -١٠- الجلديات -١١- كهرباء وراديو -١٢- التريكو -١٣- الديكور -١٤- الخدمات الإجتماعيةوبعد التأكد من حضور أكثرية النقابات بطريقة قانونية أصولاً جرت انتخابات هيئة مكتب مجلس المندوبين وفاز بالتزكية كل من :١- رياض ملاحية لمركز الرئيس٢- يوسف بابتي لمركز نائب رئيس٣- عمر دلال. لمركز أمانة السر٤- عبد الستار ناصر لمركز نائب أمين السروقرر المجلس التنفيذي للإتحاد تثبيت إنتخابات هيئة مكتب مجلس المندوبين مهنياً ومباركاً ومتمنياً على الهيئة الجديدة القيام بالدور المطلوب للمصلحة النقابية بالتعاون والتنسيق مع المجلس التنفيذي للإتحاد .